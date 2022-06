Výstava v centru DOX ukazuje různé pohledy na téma moci, bezmoci a nemoci

Ústředním tématem výstavy je touha po moci, která je podle pořadatelů hnacím motorem dějin, jejich konstruktivním hybatelem i destruktivní silou. Záměr vznikl před pandemií covidu-19 i před válkou na Ukrajině, které toto téma postavily do zcela nové perspektivy, uvádějí kurátoři.

V dílech autorů a autorek art brut, tedy těch, kteří tvoří spontánně, z niterné potřeby, často ve skrytu, ale vždy mimo svět uměleckého byznysu a jeho aktuálních trendů, patřily otázky moci a bezmoci, nahlížené prizmatem jejich nemoci, vždy mezi stěžejní témata. Art brut vychází ze subjektivního vnímání reality a osobních mytologií autorů, kteří se ve svých paralelních světech často pasují do rolí vládců, dobyvatelů i spasitelů – supermanů i mesiášů.

Specifickou skupinu tvůrců představených na výstavě tvoří vědci-badatelé, kteří se snaží objevit prazákladní vzorec, jenž by ovlivnil jejich život i existenci celého lidstva. Český autor Zdeněk Košek byl například přesvědčený, že řídí počasí na celém světě. Ve výstavě dostávají hlas i oběti a disidenti, kteří okolní svět vnímají jako nepřátelské území. To byl případ polského rodáka Edmunda Monsiela, který se schoval před nacistickými okupanty na půdě. Zůstal tam však i po válce ze strachu z venkovního světa až do konce svého života. Stihl nakreslit na 500 úzkostných výjevů, plných stěsnaných, stále se opakujících obličejů.