Základní školy v Praze podle radnic zvládnou přijmout všechny pražské prvňáčky

Meziroční nárůst počtu prvňáčků zaznamenaly radnice Prahy 1, 3, 8, 9, 11, 12 nebo 13. Například v Praze 1 podle místostarosty Davida Bodečka nastoupí do prvních tříd 323 prvňáčků, což proti loňskému roku znamená nárůst o 13 procent. V Praze 8 nastoupí podle předpokladu do prvních tříd 1053 žáků, což je o necelou stovku více než loni.

Podobné nárůsty o řádově desítky dětí zaznamenaly i další zmíněné radnice, jinde naopak evidují pokles zájmu. To je případ třeba Prahy 10, kde má do prvních tříd nastoupit 893 dětí, zatímco loni jich bylo 956. Pokles zaznamenaly také radnice Prahy 2, 6 nebo 7. Čísla jsou podle zástupců radnic předběžná a do září se ještě můžou mírně změnit.

Zástupci pražského magistrátu a městských částí se v posledních měsících obrátili na ministerstvo školství kvůli nedostatku školských kapacit v metropoli. Praze podle nich chybí miliardy korun na výstavbu škol a pokud se do financování výstavby nezapojí stát, metropole by na to v budoucnu nemusela mít peníze. Podle vedení hlavního města by proto měl vzniknout státní fond pro financování školské infrastruktury. Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) by v roce 2030 mohlo v pražských základních školách chybět 3000 míst a v roce 2050 dokonce až 18.000 míst.