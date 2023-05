Obce, z nichž chodí děti do ZŠ v Kolíně, zaplatí za každého nového žáka 10 000 korun

Mezi obcemi, které mají dohodu poprvé, je například Grunta, kde žije zhruba 85 lidí. Obec ležící šest kilometrů od Kolína vlastní školu nemá, do kolínských dojíždí podle starosty Aleše Šibravy (SNK Grunta) kolem deseti až 12 dětí. „Jsme malá obec, školu nemáme a tohle je jediná možnost. Dohodu jsme ale zatím neměli, i když děti do Kolína dojíždí. Letos v září nastoupí jeden prvňák, už je přijatý, za toho musíme zaplatit,“ řekl ČTK Šibrava. Částka za jednoho žáka je podle něj pro rozpočet obce zatím únosná. „Pro obce, kde jich bude víc, to ale zátěž bude, to řešení mělo přijít seshora,“ doplnil.