Zedníček a Heřmánek dostanou cenu za přínos kinematografii pro děti

Novinářům to dnes řekli pořadatelé mezinárodního filmového festivalu v Zlíně, který je největší touto přehlídkou na světě a který cenu udílí. Letos se ve svém 62. ročníku vrací do původního termínu, začne 26. května.

Potrvá do 1. června a představí 276 snímků ze 49 zemí. Zahájí ho světová premiéra celovečerního animovaného snímku Cesta do Tvojzemí. Koprodukční slovensko-česko-belgický film měl rozpočet 94 milionů korun, pracovalo na něm přes 15 výtvarníků a animátorů z celé Evropy. Vypráví příběh desetiletého chlapce a jeho kamarádky, kteří se vydávají na dobrodružnou výpravu do Tvojzemí, aby zachránili své životy i celý svět fantazie.