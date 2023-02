Benešov začne připravovat nový parkovací systém, počítá se zavedením zón

Nejdříve by se mělo vyřešit parkování v centru města a poté i v dalších oblastech, řekl dnes novinářům místostarosta Roman Tichovský (ODS).

„Plánuje se úplně nový parkovací systém. Odsouhlasila to rada na minulé schůzi a příští týden v pátek máme úvodní jednání s potenciálními zhotoviteli, kteří by to měli začít připravovat a projektovat,“ uvedl Tichovský.

Nový systém se podle něj bude zavádět určitě několik let. V centru by ale mohl fungovat už do roka. První půlhodina parkování by měla být nově zdarma, aby si lidé mohli ve městě vyřídit to nejnutnější.

Rezidenti by měli platit ročně 1200 korun na jedno auto. Počítá se s rozdělením do více zón, samostatné parkovací oblasti by měly být na sídlištích. Podle místostarosty lze předpokládat, že se opatření řadě lidem nebude líbit. Bez zpoplatnění se však podle něj situace s parkováním v Benešově nezlepší. Radnice chce podle něj nejdříve všechny chystané změny probrat veřejností.