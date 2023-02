Středočeský kraj investuje do oprav a výstavby silnic tři čtvrtě miliardy korun

Středočeskému kraji chybějí dlouhodobě prostředky na to, aby všechny silnice na svém území opravil. Vždy po zimě je přitom jejich stav ještě horší. Silnice v regionu patří k nejvytíženějším v republice. Přes území kraje totiž vedou hlavní tranzitní tahy do hlavního města. Na stavu silnic se nepříznivě podepisuje těžká kamionová doprava.

Podle krajského radního pro silniční infrastrukturu Karla Bendla (ODS) by si cestáři mohli na rekonstrukce silnic půjčit. Využít by mohli úvěrového rámce, který má kraj u některých finančních institucí. Řádově by tak podle Bendla mohli získat navíc miliardy korun, které by přispěly k rychlejším opravám silnic. Radní ale nepředpokládá, že by si cestáři mohli na opravy půjčit ještě v tomto roce, protože plány na letošek jsou už připravené.