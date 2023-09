Beroun chce zlepšit výhled z rozhledny na vrchu Děd

Závady jsou i na vnitřním točitém schodišti, ty si ale vyžádají menší zásah. Plechovou nástavbu nad schodištěm bude nutné kompletně demontovat a nahradit novou. Ve špatném stavu je také cimbuří. Desítky let do něj zatékalo a zdivo rozhledny se kvůli tomu odshora postupně narušuje.

Město bude řešit, jak rozhlednu na Dědu zachránit. Základní tvar objektu chce v co největší míře zachovat. Zároveň s architekty projedná stavbu doplňkové konstrukce, která by návštěvníkům umožnila výstup do větší výšky, aby měli lepší výhled do krajiny. Nyní ho znemožňují vzrostlé stromy. S ohledem na technický stav věže by šlo o větší investici, kterou musejí schválit zastupitelé.