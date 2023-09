Středočeští archeologové by mohli mít depozitář v sýpce zříceniny hradu Dražice

Současný depozitář na uchovávání archeologických artefaktů sídlí v Benátkách nad Jizerou také v budově takzvaného špejcharu. Jsou v něm předměty ze zhruba třicetileté činnosti ústavu. Jedná se o pravěké až novověké archeologické nálezy z celého regionu, od pazourků po kameninu, převážně keramické zlomky, kosti a kamenné nástroje. „Vyzkoušeli jsme si, že tento typ budovy je pro naše nálezy vhodný. Původně uskladňované obilí jsme zaměnili za archeologické nálezy. Využití špejcharu v blízkých Dražicích by bylo ideální, jak s ohledem na blízkost, tak na možnost využívat stejný tým zaměstnanců,“ vysvětlila Benková. Do budoucna by podle ní bylo možné propojit některé aktivity s torzem středověkého hradu. „Získali bychom kulisu na prezentaci naší práce, záchranné archeologické výzkumy provádíme i ve středověkých centrech středočeských měst,“ doplnila Benková. Prostor by se podle ní v budoucnu mohl využívat i ve spolupráci s dalšími muzei pro kulturní a vzdělávací akce.