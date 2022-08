Čelákovice přemění bývalou školu v Sedlčánkách na komunitní centrum s knihovnou

Město má hotový architektonický návrh, do konce roku počítá se stavebním povolením, stavět by se mohlo začít v roce 2024. Úpravy budovy a okolí si vyžádají zhruba 70 milionů korun, město chce částečně využít dotace, řekl ČTK starosta Josef Pátek (ODS).

Do budovy se má přestěhovat pobočka knihovny, vznikne komunitní sál, klubovna a obytné zázemí pro správce areálu. Návrh počítá s odkloněním dopravy a novými parkovacími místy, ze zahrady se má stát komunitní centrum. Ve sportovní části budou workoutové prvky včetně prvků pro cvičení seniorů. Jedna část fasády bude sloužit k videoprojekci, návrh zahrnuje také pódium.

Budova školy postavená kolem roku 1900 sloužila svému účelu do roku 1976, město ji letos dočasně uzpůsobilo pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Městská část Sedlčánky byla do 60. let 20. století samostatnou obcí, žije v ní zhruba 1000 lidí.