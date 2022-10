Český Brod chce příští rok začít stavět novou MŠ za více než 121 mil. korun

Náklady na stavbu jsou přes 121 milionů korun. Dotace, o kterou bude město žádat, by měla pokrýt zhruba polovinu. ČTK to řekl nový starosta města Tomáš Klinecký (Lepší Brod).

„Pokud bychom se žádostí o dotaci uspěli, rádi bychom začali stavět co nejdříve, tedy ideálně již příští rok,“ řekl starosta. Počet dětí ve školce se zvýší o 36. Český Brod chce o dotaci žádat z evropského programu IROP. „Budeme zkoušet podat žádost též do Operačního programu Životní prostředí, školka by měla být jako pasivní dům, kde by měl být znám výsledek zhruba do konce tohoto roku,“ doplnil starosta.