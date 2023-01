Český Brod připravuje přeměnu bývalé deponie na rekreační zónu

„Hlavně v době covidu, kdy nebyly jiné možnosti a lidi chodili hodně ven, se ukázalo, že ve městě chybí plochy pro veřejnou rekreaci. Tohle je poslední městský pozemek, kde by se něco podobného dalo vytvořit,“ řekl Klinecký. Do diskuse o využití a přesné podobě místa se podle něj zapojuje také veřejnost. „Zatím není jasné, zda to bude spíš lesopark nebo přírodní park, primárně by to měla být rekreační zóna pro bytový projekt bývalého cukrovaru, ale samozřejmě i pro všechny ostatní,“ doplnil starosta.