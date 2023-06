Dopravu v Kolíně od pondělí zkomplikuje oprava kruhového objezdu u nádraží

„Bude to průjezdné z Polepské pouze na Nový most do ulice U Křižovatky anebo obráceně, bohužel všechny tři ostatní komunikace, jak odbočení do Jaselské, do Havlíčkovy, tak i do Dukelských hrdinů směrem k nádraží, nebude možné,“ řekl Najbrt. Načasování nejnáročnější části oprav průtahu podle něj bylo záměrné tak, aby připadla i na první prázdninový týden, kdy je dopravy méně. „Chápu, že příští týden to asi úplně jednoduché nebude, na druhou stranu jsou průjezdné křižovatky dál směrem na Prahu,“ doplnil Najbrt.