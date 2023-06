Kolín chce příští rok vybudovat 1,5 km dlouhou cyklostezku sídlištěm

Pro úsek dlouhý 1,5 kilometru by mělo město vybrat stavební firmu zřejmě na podzim, se stavbou počítá v příštím roce. Předpokládaná cena je 40 milionů korun, 27 milionů korun pokryje město z evropské dotace, řekl dnes novinářům starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Cyklostezka povede od Modrého bodu Benešovou ulicí k okružní křižovatce Masarykova a ke gymnáziu. „Kompletně s realizací chodníků, veřejného osvětlení je to akce rozpočtově - nevíme, za kolik se to vysoutěží - za 40 milionů korun,“ řekl Kašpar.

Při budování tras pro cyklisty postupuje Kolín podle takzvaného cyklogenerelu, který město nedávno aktualizovalo a v květnu představilo veřejnosti. „Když se to dobře povede, dá se v Kolíně odkudkoli kamkoli dojet na kole do 15 minut,“ uvádí město na webu. Podle vedoucího odboru investic Miroslava Káninského ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu přispívají i menší opatření. „Například umožnit cyklistům vjezd do jednosměrných ulic, pokud jsou dostatečně široké,“ řekl. Další projekt cyklostezky má podle něj město připraveno pro ulici Třídvorská, kde nyní opravuje kanalizaci.