Festival Creepy Teepee se po problémech s místem uskuteční v Sedlci

Nejdříve se měl festival konat na zahradě církevního gymnázia u kláštera řádu svaté Voršily, to by ale kolidovalo s jinou akcí. Náhradní plán uspořádat přehlídku v parku pod Vlašským dvorem také nevyšel, město pronájem parku neumožnilo. Radní k žádosti opakovaně nepřijali žádné usnesení. Pořadatelé proto museli pro festival najít nové umístění.

„Jsme postavení do nepříjemné situace, věřili jsme, že město bude vstřícné k akci, která do Kutné Hory přitáhne stovky lidí hlavně ze zahraničí,“ kritizoval minulý týden postoj města jeden z pořadatelů Štěpán Bolf. Část městské rady se podle něj domnívá, že je potřeba mít v Kutné Hoře hlavně klid, a nemyslí na mladší publikum.

Starosta Josef Viktora (ANO) ČTK řekl, že v radě hlasoval proti, třídenní akce tohoto typu podle něj do centra Kutné Hory nepatří. Podotkl, že při minulém ročníku hlasitá hudba hrála až do rána a strážníci vyjížděli kvůli rušení nočního klidu. Lidé ho prý nyní žádali, aby město akci v parku neumožnilo. Místostarostka Silvia Doušová (STAN Šance pro Kutnou Horu) by naopak pořádání Creepy Teepee v parku uvítala. Od lidí prý měla opačné reakce než starosta.