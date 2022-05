Kolín chce do příštího léta změkčit tvrdou vodu o třetinu, plánuje i nové vrty

Nejpozději do léta 2023 by mohli mít lidé v Kolíně měkčí vodu. Na některých místech ve městě je voda dvakrát tvrdší než je běžné. Revitalizací dvou starších vrtů a propojením dvou pásem by se voda měla změkčit až o třicet procent.