Kolín do konce roku vybuduje naučnou stezku kolem rybníka Peklo

„Bude se to týkat historie toho území, nějakého hospodaření s vodou, historie mlýnů, které tam byly,“ řekl Kašpar. Zastavení kombinují naučnou část s herními prvky pro děti. Připravují se také dvě hry pro mobilní telefon, z každé strany stezky by měla být jiná verze.

Zřejmě příští rok město naváže dalšími úpravami, část trasy by měla vést nad vodou. „Projektuje se přechod se zábradlím, tam to bude na stavební úpravy, to by mělo být ve druhé fázi,“ doplnil Kašpar.