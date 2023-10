Kolín od příštího roku zvýší ceny za parkování, nejvíce u nádraží

Nejvíce si lidé připlatí za parkování u nádraží, kde doposud vyšlo celodenní parkování na 20 korun, od ledna to bude 100 korun za 24 hodin a 60 korun za 12 hodin. Vyšší cena oproti ostatním lokalitám bude také na Karlově náměstí. Na ostatních místech bude hodina za 20 korun, doposud to bylo 12 korun, a celodenní parkovné, které zatím nebylo na většině míst stanovené, vyjde na 50 korun. Ceny městského parkování se naposledy měnily v roce 2014. ČTK to dnes řekl místostarosta Michal Najbrt (Změna pro Kolín).