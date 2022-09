Majitelé ovocných sadů na Kolínsku zlevnili jablka, bojí se odlivu zákazníků

V Ovocných sadech mají kilogram průměrně za 22 až 26 korun. Navyšování vstupních nákladů do ceny jablek promítat nebudou, obávají se, že by se neprodala. „Letos je určitě nakročeno k velmi dobré sklizni a výnosům, sice jsme dvakrát měli kroupy, ale jablka to nijak výrazně neponičilo,“ řekla ČTK spolumajitelka sadů a předsedkyně Středočeské ovocnářské unie Alice Žertová. Prodeji ze dvora majitelé přizpůsobili volbu pěstovaných odrůd. „Od půlky srpna se sklízí nejranější odrůdy, v září a do půlky října pak zbytek a zaskladní se, většinou s tím vystačíme do jara, někdy do února, někdy do května,“ doplnila Žertová.

Zvýšení cen energií, které jsou u sadařů potřeba zejména pro zajištění potřebné teploty na skladování, nemohou podle Žertové menší pěstitelé v ceně jablek zohlednit. „Dlouhodobě máme co dělat, abychom do ceny skryli všechny náklady. Když přijde neočekávaná krize, nemáme šanci, bereme si z předchozích úspor a doufáme v lepší časy,“ doplnila. Pro ovocnáře, kteří sklízí jednou ročně, jsou první tržby velmi důležité. „Nemůžeme odradit klienty vyšší cenou, utekli by na akce do supermarketů,“ doplnila Žertová.

Vláda v pondělí oznámila, že maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny stanoví na šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh) a u plynu na tři koruny za kWh. Za stejné ceny jako maloodběratelé by měly elektřinu a plyn nakupovat samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Středočeským ovocnářům, kteří nemají zafixované ceny energií na příští rok, podle Žertové stanovení maximální ceny pomůže. Bez něj by například museli sklizené ovoce hned prodat ke zpracování, i kdyby to bylo za nižší cenu. „My máme naštěstí zafixováno, ale kde nemají, mohly by ceny vyletět až o 30 procent, tam už je to jen o minimalizaci ztrát,“ doplnila.