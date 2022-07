Mnichovo Hradiště získalo dotaci na stavbu lávky přes D10

Lávka by měla vyjít na 35 až 40 milionů korun, stavět by se mohlo začít příští rok v dubnu, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě za město Martin Weiss.

„Lávka vytvoří bezpečné spojení s Dobrou Vodou a Lhoticemi, ale také s Bosní či Kněžmostem. Určena bude zejména pěším a cyklistům, kteří se v tuto chvíli do Mnichova Hradiště dostávají po rušných komunikacích. Lávka jim usnadní cesty do zaměstnání, do školy či za službami,“ uvedl Weiss. Za dálnicí rovněž začíná turisticky atraktivní Český ráj a Mnichovo Hradiště má být jednou z jeho bran.