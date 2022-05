Na kraji Poděbrad vznikne osm hektarů přírodního areálu, dá domov třeba motýlům

Zhruba půl milionu korun by měla na zlepšení biodiverzity v neudržované části města přispět společnost Mattoni, která zdejší výrobní závod minerální vody vlastní. Poděbradští zastupitelé schválili pro tuto oblast na posledním jednání změnu v územním plánu.

„Jde o lokalitu, která ležela 30 let ladem, naposledy se tam plánovalo autokino, ale to nedopadlo,“ řekl starosta města Jaroslav Červinka (STAN). Další výstavbu zde město neplánuje a část pozemků už dalo k dispozici místnímu kynologickému klubu, který se sem přestěhoval na začátku letošního roku. Ze zbývající části ochranáři odstraní nálety a vysadí přes čtyři hektary nového lesa. Další prvky areálu by měly pomoci vrátit na území více druhů rostlin a živočichů.