Na Orlické přehradě začal ostrý provoz modernizovaného lodního výtahu

„Od 6. května bylo v ověřovacím provozu, za tu dobu ho využilo 66 plavidel. V předchozích letech ve stejném období to bylo do 20 lodí. Obliba rekreační plavby stále roste, za posledních deset let se počet vůdců malých plavidel zdvojnásobil na nynějších 60 000,“ řekl na dnešním briefingu na Orlické přehradě ministr dopravy Martin Kupka (ODS).