Nové Strašecí nechá posoudit využití alternativních zdrojů energie a tepla

Další alternativní zdroje by podle starosty mohly být na městském úřadu, kulturním centru, základní škole, poliklinice, sportovní hale i dalších objektech. Pokud analýza ukáže, že se umístění nových zdrojů energií vyplatí, Nové Strašecí by investovalo do jejich postupné instalace. V aktuálním dotačním období by měly být k dispozici evropské peníze i na obnovitelné zdroje energie, město by je chtělo využít.