Nymburský výtvarný salón vystaví díla 40 regionálních hlavně amatérských umělců

Třetí ročník Nymburského výtvarného salónu, který nabídne například obrazy, sochy nebo šperky, potrvá do 30. července. Před dvěma lety se akce poprvé konala v kapli sv. Jana Nepomuckého, loni se přehlídka regionálního umění přesunula do větších prostor v obecním domě. Za pořádající Nymburské kulturní centrum to ČTK řekla zástupkyně ředitele Petra Fojtů.