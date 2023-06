Zámek Roudnice otevřel rozšířený okruh, prohlídky budou pravidelně

Dosud bylo zámek možné navštívit pouze po vytvoření rezervace, teď budou prohlídky pravidelně. ČTK to dnes řekl šéf komunikace House of Lobkowicz Jan Pavelka. William Rudolf Lobkowicz uvedl, že se chce rod více otevřít lidem.

„Prohlídka s průvodcem bude každou hodinu. Pro veřejnost bude otevřeno během otevírací doby zámku,“ upřesnil Pavelka. Lobkowiczové plánují zámek veřejnosti zpřístupnit ještě víc. Nejprve však chtějí získat poznatky od místní komunity, uvedl Lobkowicz. „Je to něco dominantního, co je součástí života místních občanů. Teď jsme otevřeli nový prohlídkový okruh, aby se lidé dozvěděli víc o historii zámku, která přesahuje 900 let,“ uvedl Lobkowicz. Konkrétní plány do budoucna zatím nenastínil. Podle něj je důležité, že Lobkowiczové zjišťují, co veřejnost potřebuje. „Pak to můžeme správně naplánovat tak, abychom také udělali věci, které vydrží 900 let,“ doplnil Lobkowicz.