Jihočeské firmě, která pro Disney zvučila Lvího krále, přibývá zakázek v USA

Nové zakázky chystá i do Číny. Za loňský rok čeká obrat 130 milionů korun a čistý zisk kolem 20 milionů, řekli ČTK zástupci firmy. Aparaturu dodala milevská společnost i do hollywoodského divadla, pro vídeňskou operu, do pražské síně Rudolfinum, používají ji i bratři Ebenové.

„Před rokem a půl jsme založili v Americe vlastní distribuční firmu, což nám umožní, že tam dokážeme líp obsluhovat prodejní síť. Americký trh je pro nás velmi důležitý i referenčně zajímavý. Když společnost Disney vybírala, kdo bude zajišťovat zvuk na 20. výročí nejslavnějšího muzikálu všech dob, Lvího krále, tak řekla, že to musíme zvučit my. Z toho se rozvíjí další zakázky,“ řekl jednatel firmy a syn jejího zakladatele Jiří Krampera mladší.

Náročná byla pro firmu pandemie koronaviru. Pro rok 2020 měla domluvené zakázky téměř za 150 milionů korun, jenže při pandemii o řadu z nich přišla. „Ustáli jsme to díky úvěrům, jsou již téměř splacené. A nikoho jsme nepropustili,“ řekl jednatel. Předloni měla firma čistý obrat 92,3 milionu a zisk po zdanění 2,4 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy. Loni stouply tržby na 130 milionů, letos budou kolem 150 milionů korun. Firma má úvěry asi za 100 milionů; proti tomu jen v pohledávkách má 60 milionů a výrobky na skladech a surový materiál v ceně přes 150 milionů korun.

Skoro celá produkce míří na export do EU, USA, Asie a Afriky. Aparaturu dodává pro divadla, kluby či festivaly. Ze dřeva používá výhradně baltickou břízu, navrhuje a vyrábí si veškerou elektrotechniku pro reproduktory i zesilovače. Dodala zvuk na oslavu 80. narozenin anglické královny Alžběty II., její techniku používá držitel Grammy, americký raper Lil Jon, nejlepší taneční klub roku 2022 Avant Gardner v New Yorku, v Japonsku producenti muzikálu Mary Poppins, divadlo v australském Sydney, v Česku skupina The Tap Tap nebo pražské Divadlo Studio DVA. Nově dodá ozvučení na zaoceánské výletní lodě.

Firmu založil v roce 2002 Jiří Krampera, jehož uši si v 80. letech kanadská firma vyrábějící aparaturu pojistila kvůli případné ztrátě sluchu na milion dolarů. „Já jsem vyrostl mezi elektronkami. Tatínek byl jeden z tvůrců prvního televizoru v Československu. Někdy ve 12 letech jsem si udělal první zesilovač,“ řekl ČTK třiasedmdesátiletý Krampera.

Již v mládí začal vyrábět aparaturu pro kapely, třeba Country Beat Jiřího Brabce. Jako zvukař jezdil s Vladimírem Mišíkem. Začínal v podniku Tesla Votice, opravoval televize. Zkraje 80. let emigroval do Kanady, později vyvíjel audiotechniku pro firmy Yorkville Sound, RCF a Mackie. Společnost KV2 Audio založil v roce 2002, dnes zaměstnává 65 lidí, z toho je asi pětina vývojářů. Do pěti let bude mít 90 zaměstnanců. Sídlí v areálu bývalého Jitexu.