Obchvat Kralup nad Vltavou by se mohl začít stavět do dvou až tří let

Stavba obchvatu Kralup nad Vltavou na Mělnicku, která je jednou ze tří částí plánovaného propojení dálnic D7 a D8, by mohla začít do dvou až tří let. Řidiči by po něm mohli jezdit před rokem 2030.