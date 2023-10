Ochránci přírody objevili v tůni na Mladoboleslavsku vzácného korýše

Listonoha v oblasti Vrchbělé naposledy zaznamenali před 15 lety. Vyskytuje se jen na několika místech v Česku, obvykle v bývalých vojenských újezdech. ČTK to za Český svaz ochránců přírody Klenice řekla Milada Vrbová.

„Je to velmi čerstvé, listonoha jsme našli v neděli při kontrole tůní v jediné tůni, která nevysychá, a je proto mimořádně důležitá pro zvířata. Zvláštní je, že se objevil ještě na konci října, obvyklý vývoj je do konce srpna až září,“ řekla Vrbová. Nález pod ní svědčí o mimořádně cenném území, které nebylo zasažené například používáním chemických látek. Při budování nových tůni v září objevili ještě další druh korýše, a to žábronožku.