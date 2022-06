Poděbrady po volbách zřejmě čeká i větší obměna stromů v lázeňském parku

Společnost New Visit, která se o park a většinu městské zeleně stará, pravidelně provádí bezpečnostní řezy, to už ale přestává stačit a postupná obměna by měla přijít co nejdříve. Loni v červnu nasadily Poděbrady na údržbu trávníku jedné ze tří částí devítihektarového parku zkušebně sedm elektrických robotických sekaček, které na trávníky vyjely i letos. ČTK to za společnost řekl Miroslav Jiránek.