Středočeští silničáři budou v létě pokračovat v opravách mostů i důležitých tahů

Od dubna je uzavřený most v Benátkách nad Jizerou, který zajišťuje propojení obou břehů řeky pro veškerou automobilovou dopravu. „Dokončení stavby předpokládáme na konci léta,“ informovala Kučerová. Most postavený v roce 1979 potřebuje opravu některých částí, udělat nové odvodnění, izolace i vozovku. Obnoven bude i úsek silnice od mostu až ke kruhové křižovatce, cena dosáhne téměř 28 milionů korun.

V Kolíně pokračuje oprava Nového mostu, provoz je tam omezený, kompletně průjezdný by měl být v prosinci. Pravá polovina mostu ve směru z Kolína města na Kolín Zálabí je hotová, nyní se opravuje levá polovina. Cena stavby přesáhne 330 milionů korun.

Pro veškerou dopravu zůstává uzavřený most přes železniční trať v Nymburku. Práce na něm začaly v dubnu, nyní pokračují mimo jiné práce na pilířích či kotvení, a také doplňování chybějící výztuže. Oprava vyjde na více než 43 milionů korun. Zprůjezdnění je plánováno do konce letošního listopadu, zcela hotovo by mělo být příští rok v lednu.