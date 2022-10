Poděbrady zakážou vjezd do centra autům nad 12 tun, chystají i revizi přechodů

Dopravě v Poděbradech by podle Červinky výrazně ulehčil hlavně severní obchvat města. Město o něm jednalo s bývalým vedením kraje. Nyní chce jednání obnovit a prosadit obchvat do územně-analytických podkladů kraje. „Je to běh na dlouhou trať, je škoda, že už to tam před dvaceti lety bylo a pak se to vyndalo,“ řekl Červinka. Obchvat by měl výrazně pomoci také sousední obci Pátek, kudy projíždí několik kamionů denně z nedaleké firmy Plaček. Rovněž by odvedl z Poděbrad kamiony, které zajíždějí do mlékárny.