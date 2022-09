Příbram otevřela nový domov pro seniory v Žežické ulici

Senioři budou do nového domova umisťováni postupně, nejprve se do něj přesune část klientů z Březových Hor a poté se doplní dalšími z pořadníku, kde je nyní asi 300 uchazečů. Radnice počítá s tím, že na Březových Horách zůstanou aktivnější klienti a v Žežické ulici budou ti hůře pohybliví.

Konvalinka věří, že se nový domov v budoucnu podaří zařadit do sítě sociálních služeb Středočeského kraje a veškeré financování nebude jen v režii města. V úterý by o tom měl jednat s krajským radním pro sociální věci Martinem Hrabánkem (ODS). Hejtmanství podle Konvalinky zatím požadavku města nechtělo vyhovět, argumentovalo mimo jiné tím, že na rozšiřování sítě poskytovatelů sociálních služeb nedostalo od státu peníze.

Podle Konvalinky v Příbrami stále chybí domov se zvláštním režimem určený pro klienty s pokročilými formami demence nebo Alzheimerovou chorobou. Město by takový rádo vybudovalo, vzniknout by mohl v bývalé budově městských lesů, která je ve špatném stavu a potřebuje generální rekonstrukci. „Zachránila by se budova a zároveň by se vytvořila kapacita pro službu, která tady chybí,“ uvedl Konvalinka.

Pokud by to nebylo možné, nabízí se podle něj ještě možnost vytvořit takové zařízení další rekonstrukcí areálu 8. základní školy. Nové zařízení by mohlo vzniknout přestavbou budovy, kterou nyní využívá nezisková organizace Magdaléna. „Pochopitelně by to znamenalo najít alternativní prostory pro služby, které tady sídlí,“ dodal starosta.