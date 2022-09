Výstavba na celé Fantově louce v Příbrami nebude podle starosty možná

„Na základě tohoto posouzení budeme dále rozhodovat o tom, jaký bude osud Fantovy louky,“ uvedl starosta. Pokud se ukáže, že by se na louce stavět nemělo, město podle Konvalinky výstavbu rozhodně podporovat nebude. Minimálně na části území to podle starosty určitě nepůjde. „Už v této chvíli máme určité indicie, které nasvědčují tomu, že zastavitelnost Fantovy louky na celém území nebude možná,“ dodal.

Ekoložka a bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Eva Tylová upozornila na to, že na Fantově louce má pozemky příbramský radní za ANO Jiří Holý, přitom právě on má na starosti rozvoj lokality. Konvalinka namítl, že Holý se věnuje rozvoji území, protože má v této oblasti velké zkušenosti. Žádný střet zájmů v tom podle starosty není, neboť rada ani zastupitelstvo dosud nerozhodovaly o ničem, co by se týkalo Fantovy louky. Holý už dříve uvedl, že pozemky koupil v době, kdy ještě nebyl zastupitelem města.