Příbramská MHD se více propojí s pražskou. Lidem postačí jedna jízdenka

Nepůjde však o úplnou integraci do PID, městské linky zůstanou a trasy MHD by se neměly měnit. Autobusové linky budou přečíslovány podle PID. Změny by mohly začít platit v letní sezoně, řekl ČTK první místostarosta Příbrami Vladimír Karpíšek (za ANO).

Město o podobě nového systému ještě jedná s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), která má na starosti koordinaci veřejné dopravy v regionu. „Výsledkem bude i ekonomický přínos, protože tím, že nám obsluhují z jejich pohledu nadstandardně naše příměstské spoje, tak za to chtěli nějaké peníze, konkrétně za loňský rok to bylo necelých devět milionů korun,“ uvedl Karpíšek.

Podle něj bylo obtížné dohodnout se i na tom, co je míněno nadstandardem. „Teď se jednání posunula a domluvili jsme se na tom, že příspěvek bude zhruba poloviční a uděláme částečnou optimalizaci a vyškrtáme linky, které nejsou vytížené,“ dodal místostarosta.

Lidé nyní v Příbrami nemají možnost cestovat na jeden jízdní doklad všemi autobusy na území města a v případě, že přestupují mezi krajskými linkami a MHD, platí znovu při nástupu do návazného spoje. To se týká třeba cestujících, kteří po návratu z Prahy jedou dál spojem MHD do jiné části města nebo do některé z osad.

Při plné integraci by sice město nemuselo platit žádný finanční příspěvek, ale podle radnice by to znamenalo citelné omezení městských spojů. Tato varianta by počítala s odstraněním souběhů regionálních a městských linek, rizikem by tak bylo nedodržení časů v jízdních řádech kvůli zpoždění dálkových spojů. Proto se vedení města rozhodlo vydat cestou částečné integrace, s touto variantou už dříve souhlasilo i zastupitelstvo.