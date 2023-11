Stavbaři začnou o víkendu s provizorními opravami vozovky na mostě Šmejkalka

Práce jsou naplánovány na první tři listopadové víkendy, řekl dnes ČTK Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Dělníci budou vyměňovat poškozené cementobetonové desky, aby vozovka vydržela nápor dopravy do velké rekonstrukce. Při ní by ji měli stavbaři postupně rozebírat a na historickém oblouku začne vznikat zcela nový most.

Doprava mezi 23. a 24. kilometrem bude při nynějších provizorních opravách svedena do jednoho jízdního pruhu, a to střídavě ve směru na Prahu i na Brno. Výjimkou bude druhý listopadový víkend, kdy od soboty 11. listopadu 14:00 do neděle 12. listopadu 10:00 bude provoz místem oprav veden jedním jízdním pruhem v každém směru. Po celou dobu bude snížena maximální povolená rychlost na 80 kilometrů v hodině.

Oprava nejstaršího dálničního mostu v Česku začala letos v létě a provoz zatím nijak neovlivňovala, dělníci pracovali pod mostem. Příští rok mají začít práce na mostě. Doprava bude vedena v režimu dva plus dva zúžené jízdní pruhy na jedné polovině mostu sníženou rychlostí, na druhé se bude zatím pracovat.

Naplánované listopadové opravy jsou zatím provizorní. „Jedná se o odstranění poruch vozovky před zimním obdobím a před dopravními omezeními, která budou v okolí mostu i na něm samotném probíhat v následujících letech v souvislosti s jeho rekonstrukcí,“ uvedl Veselý.

Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila předloni na podzim. Zakázka na jeho opravu byla vypsána samostatně, metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení, podrobné projektování bylo už v jeho kompetenci. Zakázku získalo sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2027.