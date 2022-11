Středočeská města předvánoční výzdobu neomezí. Úsporu řeší náhradou za LED světla

Vánoční výzdoba i adventní trhy v Mladé Boleslavi budou podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové podobné jako loni. Město má vysoutěžené energie do konce roku. „Jedeme tedy za staré ceny, navíc smlouva je podepsána již dříve a veškeré náklady navíc by tedy nesla firma Osvit, která mimo jiné vánoční osvětlení pro město zajišťuje,“ řekla mluvčí ČTK. Případná úsporná opatření by podle ní nebyla příliš ekonomická. „Například rozsvícení jen části města by vyžadovalo nákup technického zařízení, které by to umožnilo, a vyšlo by to dráž, než rozsvítit vše za staré ceny,“ doplnila. Konečné rozhodnutí by podle ní mělo padnout příští týden na zastupitelstvu.