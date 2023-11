Středočeský kraj začne se stavbou silničních obchvatů Hořovic a Čelákovic

„Hlavním cílem je udržet výši pěti miliard korun na investice do silnic a mostů a do jejich údržby,“ řekl dnes novinářům krajský radní pro silniční dopravu Karel Bendl (ODS).

Krajští radní nedávno schválili smlouvy o koordinaci mezi krajskou správou a údržbou silnic a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, které jsou zapotřebí kvůli archeologickým průzkumům. Stavby obchvatů Hořovic a Čelákovic mají být hotové do roku 2026.

Kraj také spolupracuje se státem na dokončení výstavby Pražského okruhu, což je pro střední Čechy podle Bendla nejdůležitější silniční stavba. Zároveň investuje do nových technologií, například do nové sítě meteostanic vybavených webovými kamerami a do sítí rychlovah, které odhalí přetížená nákladní auta a automaticky pokutují jejich řidiče.