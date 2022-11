Turistické autobusy v Kutné Hoře by do budoucna měly parkovat na nádraží

Obtěžují tak okolí hlukem a zplodinami z výfuků. Město navíc z jejich parkování nic nemá. Do budoucna by pro ně mohlo vyhradit placené stání na autobusovém nádraží, řekl ČTK nový starosta Lukáš Seifert (ODS).

„Z mého pohledu je důležité zamezit možnosti nastupování lidí do autobusů ve městě, s výjimkou veřejné hromadné dopravy a školních autobusů, a mít zpoplatněné místo pro odstavování autobusů například na našem autobusovém nádraží. To autobusové nádraží je nesmyslně velké, pro současný provoz by stačila třetinová velikost,“ uvedl Seifert.

Kutná Hora je oblíbeným cílem zahraničních turistů, kteří přijíždějí do Česka. Její historické jádro je na seznamu světového dědictví UNESCO. Podle Seiferta je ale nyní v historickém centru hodně obchodů zavřených a jen v okolí Husovy ulice je více než 80 volných nebytových prostor. Pokud by se turisté v Kutné Hoře zdrželi déle, pomohlo by to oživení centra.