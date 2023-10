U Teplárny Kladno vznikly nové biotopy, žijí v nich i vzácní motýli

Ještě letos plánuje teplárna oslovit i místní skauty. Do konce října budou vysety medonosné byliny v bezprostředním okolí úlů přímo v areálu teplárny a chystá se též sekání ploch s akáty - v české přírodě nepůvodními, které vytlačují ostatní rostliny. Na pozemcích teplárny pod rozvody vysokého napětí připravuje teplárna i takzvaná myslivecká políčka. ČTK to dnes řekla mluvčí energetické skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková. Teplárna Kladno patří do této skupiny.