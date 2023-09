Ochranáři z hradeckého kraje spustili mezinárodní akci na záchranu motýla

Vzácný motýl čelí kolapsu v ČR i v zahraničí. ČTK to dnes řekl předseda Mezinárodní ochranářské skupiny JARO David Číp. Například záchraně tohoto motýla na Slovensku by mohl pomoci projekt návratu jasoně červenookého do Krkonoš, který je součástí mezinárodního projektu LIFE.