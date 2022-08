V Aeru pokračuje sériová výroba L-39NG, začala jednání s dalšími zákazníky

Proces získání typové certifikace trval pět let. „Nově získaná typová certifikace bez omezení pro L-39NG potvrzuje, že tento špičkový stroj překonává svého předchůdce. Všichni v Aeru věříme, že L-39NG bude v budoucnu ještě úspěšnější. To je pozitivní zpráva nejen pro Aero, ale pro celý český letecký průmysl, který je do výroby a vývoje L-39NG intenzivně zapojen,“ uvedl ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona.