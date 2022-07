V Mnichově Hradišti loni snížili o 21 pct množství směsného odpadu,začali třídit

„Bylo nám zřejmé, že čím snazší třídění bude, tím bude efektivnější. Šlo také o zkrácení docházkové vzdálenosti k nádobám na tříděné odpady. Čím to mají lidé blíž, tím více totiž třídí,“ řekl za Mnichovo Hradiště Martin Weiss. Motivace podle něj byla ekologická i ekonomická, město se připravuje na nárůst cen za skládkování. „Vzhledem k tomu, že likvidace směsného komunálního odpadu bude v nadcházejících letech představovat nejnákladnější položku, cílíme právě na jeho redukci,“ doplnil.

Město koupilo nádoby na tříděný odpad z evropské dotace a nabídlo je lidem k zapůjčení. Podle místostarosty Jana Mareše (Žijeme pro Hradiště) je do systému zapojeno zhruba 70 procent domácností. „Kdo nechtěl nebo neměl na nádoby místo, může dál využívat sběrná hnízda,“ doplnil.

S novým systémem město rovněž upravilo frekvenci svozů odpadu, komunální se vyváží jednou za dva týdny. „Všechny nádoby na tříděný odpad jsou vybaveny RFID čipy, které aktuálně slouží ke kontrole provedení vývozu, ale do budoucna by měly být základem pro zavedení sofistikovanějšího systému,“ řekl Weiss. V budoucnu by si podle něj lidé mohli například nastavovat frekvenci svozů jednotlivých druhů odpadu sami a volit buď úsporný model s delší frekvencí vývozů nebo častější vyvážení.