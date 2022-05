V Mnichově Hradišti otestují mobilní saunu na břehu Jizery

„Sauny se v loňském participativním rozpočtu týkaly dokonce hned dva návrhy následně sdružené do jednoho. Přestože projekt ve veřejném hlasování nezískal dostatečnou podporu, naznačil cestu,“ uvedl Weiss. Doposud si lidé zarezervovali deset ze 14 termínů, saunovat se budou od 1. do 5. června.

Provozní náklady by se měly podle autorů návrhu hradit z příspěvků na saunování. Předpokládají také, že lidé, kteří by saunování pravidelně využívali, by pomáhali udržovat okolí.