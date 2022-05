V neděli zahájí sezonu první plavbou z Nymburka do Poděbrad loď Blanice

Z Poděbrad do Nymburka a zpět vyjede loď třikrát denně. Na této trase už jezdila zhruba měsíc v létě 2018, než začala sloužit jako kyvadlový přívoz nahrazující strženou lávku přes Labe v Nymburce.

Loď Blanice, na kterou se vejde 50 cestujících, byla vyrobena v roce 1927 v Drážďanech. Původní parní stroj po válce nahradil naftový motor a loď sloužila v Drážďanech jako přívoz. Po vyřazení z pravidelného provozu se po roce 1989 dostala do Česka, kde vystřídala několik majitelů.

„Než jsme loď získali, působila v Praze na převozní trase v rámci MHD. Začali jsme ji provozovat v roce 2014 na trase Nymburk – Kersko – Ostrá. Na této trase odplula pět letních plavebních sezon,“ řekl provozní lodi Petr Bárta. Od června 2018 musel provozovatel plavby na této trase ukončit kvůli havarijnímu stavu nymburské lávky. Lodě pod ní nemohly proplouvat, město ji dalo zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. V létě 2018 loď poprvé vyplula na náhradní trasu z Poděbrad do Nymburka. Od září 2018 do prosince 2021 zajišťovala Blanice kyvadlově přívoz přes Labe namísto stržené lávky.

Rekreační lodní doprava v Poděbradech začala v roce 1910 spolu se vznikem lázní. První člun Lázně Poděbrady mohl převážet 20 cestujících, poháněl ho petrolejový nebo naftový motor. Plavby v okolí Poděbrad zajišťovala po provizorním splavnění Labe z Čelákovic do Kolína také Pražská paroplavební společnost. V letech 1946 až 1948 lidé využívali pravidelnou osobní dopravu parníkem Hradčany z Poděbrad do Kolína a do Nymburka. Ukončila ji stavba zdymadla ve Velkém Oseku.