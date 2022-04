Nymburk připomene 100 let od narození režiséra Macháčka besedami a filmy

Nymburk si připomene sto let od narození režiséra a herce Miroslava Macháčka. Město připravilo vzpomínkový týden s besedami, filmy a dalším programem. Program kulturních akcí, na které budou moci lidé zdarma přijít převážně do Kina Sokol a Hálkova divadla, představilo Nymburské kulturní centrum na webu. Macháček se narodil v Nymburce 8. května 1922.

Po druhé světové válce vystudoval Macháček herectví na pražské konzervatoři, jeho ročníkovým učitelem byl Miloš Nedbal. V roce 1948 nastoupil do prvního angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích. Působil také v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze, Českých Budějovicích, Městských divadlech pražských a v roce 1959 nastoupil jako režisér do Národního divadla (ND).