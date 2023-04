V Příbrami od 1. května zdraží jízdné v MHD

U dětí od šesti do 15 let a cestujících nad 60 let jízdné při platbě v hotovosti zdraží ze šesti na devět Kč a při platbě čipovou kartou jízdné u této skupiny vychází na sedm korun. Město chce podle starosty Jana Konvalinky (za ANO) zachovat výhodnější jízdné pro cestující, kteří využívají MHD denně a jsou na jeho provoz odkázáni. Proto zaplatí méně ti, kteří neplatí hotově či bankovní kartou, ale využívají čipové karty MHD nebo měsíční jízdenky. Ceny měsíčních jízdenek vzrostou z dosavadních 300 Kč na 340 Kč u lidí nad 15 let a ze 150 na 170 Kč u měsíčních jízdenek žákovských, studentských a seniorských.