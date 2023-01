Ve Staré Boleslavi má vzniknout nová škola. Město vyhlásí architektonickou soutěž

Nejpozději v únoru chce vypsat architektonickou soutěž a pak začít s projektovou přípravou. Původně chtělo město založit svazek obcí, škola měla být svazková. Nové vedení radnice na tom ale netrvá. Škola by mohla být otevřena na podzim 2026, řekla ČTK za město Kateřina Stránská.

„Kapacita základních škol v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi je dlouhodobě na svém stropu. Situaci musíme i vzhledem k nově vznikajícím městským čtvrtím řešit bez odkladu. Již nyní hrozí nepřijetí všech dětí do základních škol,“ řekl starosta Robert Pecha (Vy jste město). V srpnu by podle něj mohly začít projektové práce, stavělo by se od léta 2025.