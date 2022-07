Ve Středočeském kraji je ode dneška na rizikových místech zákaz rozdělávat oheň

V lesích a jejich okolí do 50 metrů a poblíž stohů slámy nebo sena do vzdálenosti 100 metrů je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit. Totéž platí pro souvislé rostlinné porosty nebo zemědělsky obdělávané plochy, které by se mohly vznítit, a jejich okolí do 100 metrů. Zakázaná je na těchto místech také jízda parní lokomotivou.