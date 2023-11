Výstava na zámku v Dobříši přibližuje objevy světové egyptologie

Expozice připravená Českým egyptologickým ústavem k loňskému výročí 200 let od rozluštění hieroglyfů a 100 let od objevu hrobky faraona Tutanchamona byla k vidění v pražském Karolinu a nyní se přestěhovala ze své druhé zastávky ve Žďáru nad Sázavou do Dobříše. Přístupná je vždy od středy do neděle do konce května 2024 v rámci komentovaných prohlídek, informovala dnes ČTK za vedení zámku Michaela Rozšafná.