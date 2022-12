Zámek Lány se o dvou adventních víkendech otevře veřejnosti

Vánočně vyzdobený zámek mohou zájemci navštívit od 9. do 11. prosince a mezi 16. a 18. prosincem. Prezidentská kancelář o tom dnes informovala v tiskové zprávě .

Otevírací doba bude v pátky od 12:00 do 16:00, v soboty a neděle od 10:00 do 16:00. Návštěvníci budou do zámeckého areálu vstupovat hlavní branou číslo jedna, vstup je zdarma, uvedl Hrad.