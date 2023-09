Záznam z fotopasti potvrdil výskyt vlka v nejméně navštěvované části CHKO Brdy

Občasné zprávy podle ní delší dobu naznačovaly, že by vlci mohli mít o toto chráněné území zájem. Pro vlka totiž lesnatá krajina bez významného osídlení a s dostatkem přirozené potravy představuje vhodné a přirozené prostředí k životu.

Teritorium vlka bývá až několik set kilometrů čtverečních velké. Zejména mladí jedinci jsou schopni krajinou urazit i stovky kilometrů při hledání místa, kde by se mohli usadit. Vlci se mnohdy pohybují i v turisticky hojně navštěvovaných oblastech, jako je Šumava, přímá setkání jsou ale spíš vzácností. Při pobytu v přírodě by lidé měli mít své psy na vodítku a neměli by po sobě zanechávat odpadky a zbytky jídla.